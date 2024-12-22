Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 22 грудня 2024 року.
Манчестер Юнайтед - Борнмут, Getty Images
22 грудня 2024, 20:10
Борнмут із Забарним розгромив МЮ. "Червоні дияволи" відправились на Різдвяні канікули в другій половині турнірної таблиці.
Огляд матчу:
Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3
Голи: Гюйсен, 29, Клюйверт, 61 (пен), Семеньйо, 63
Манчестер Юнайтед: Онана — Мазрауї, Магвайр, Мартінес — Далот, Угарте (Гарначо, 55), Мейну, Маласія (Йоро, 46) — Діалло, Фернандеш — Зіркзе (Гойлунн, 54)
Борнмут: Аррісабалага — Сміт (Кук, 46), Забарний, Гюйсен, Керкез — Адамс (Гілл, 89), Крісті — Семеньйо (Брукс, 88), Клюйверт, Уаттара — Барбоза (Унал, 71)
Попередження: Угарте — Сміт, Аррісабалага, Гюйсе.