Англія

Коментар головного тренера лондонської команди.

Головний тренер Тоттенгема Анже Постекоглу підбив підсумки матчу 17-го туру АПЛ проти Ліверпуля (3:6).

"Очевидно, це болюча поразка для нас. Треба віддати належне Ліверпулю, вони були занадто сильні для нас. Вони в прекрасному моменті, у чудовій формі, почуваються впевнено. Цей міст був занадто далекий від нас. Ми виглядали так, ніби нам не вистачало енергії, що зрозуміло.

Чи є якісь чинники, крім травм, за оборонними проблемами? Я просто перестану відповідати на ці запитання. Якщо люди не бачать очевидного, я не буду на це вказувати. Розумійте це як хочете, так, ми пропускаємо голи.

Якщо ви хочете скинути з рахунків той факт, що у нас немає воротаря, двох гравців у центрі оборони і лівого захисника, і це не збігається з тим, що ми робимо... Я більше не знаю, що сказати. Я думаю, що люди складають картину того, що відбувається, по-своєму. Вони або думають, що те, що я роблю, добре, або погано, і це нормально", — сказав Постекоглу.

На Football.ua доступний огляд матчу Тоттенгем — Ліверпуль.