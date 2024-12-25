Англія

Керманич прокоментував підготовку до Евертона.

Англійський Манчестер Сіті в рамках вісімнадцятого туру зіграє домашній матч проти Евертона.

Напередодні гри головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола розповів про стан власної команди.

"Ми будемо тренуватись сьогодні, ввечері напередодні гри, після чого залишимось на базі, а потім зіграємо матч на Boxing Day.

У цій ситуації немає ідеального суперника. Ми повинні отримати результат якомога швидше, що допоможе нам скоротити відстань ще до повернення наших основних гравців.

Зараз нам протистоятиме Евертон. Вони перебувають у хорошому для себе моменті сезону, на що вказують результати їхніх виступів.

Сподіваюсь, із нашими хлопцями ми також зможемо бути послідовними і досягти потрібного результату", — заявив іспанський фахівець.

Матч Манчестер Сіті — Евертон відбудеться 26 грудня, о 14:30.