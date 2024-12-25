Англія

Керманич Ліверпуля дав свій коментар щодо майбутнього матчу проти Лестер Сіті.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот висловився про наступний поєдинок "червоних" у чемпіонаті Англії.

У 18-му турі АПЛ підопічним Слота на Енфілді протистоятиме Лестер Сіті.

"Вони приїдуть на Енфілд і намагатимуться ускладнити нам життя настільки, настільки це можливо. Із власного досвіду знаю, наскільки важко може бути в поєдинках із командами Руда ван Ністелроя. Я очікую, що Лестер все більше відповідатиме його образу, працюючи з ним", — цитує спеціаліста офіційний сайт Ліверпуля.

Шляхи Слота та ван Ністелроя перетнулися в сезоні-2022/23 Ередивізі, коли перший очолював Феєнорд, а другий — ПСВ. В Ейндговені перемогу здобув колектив Руда (4:3), тоді як у Роттердамі команди поділили очки (2:2).

Нагадаємо, матч Ліверпуль — Лестер Сіті відбудеться завтра, 26 грудня, розпочавшись о 22:00 за київським часом.