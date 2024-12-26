Англія

Італієць може перейти до одного з англійських грандів.

Англійські Ліверпуль та Манчестер Сіті уважно стежать за півзахисником Торіно Самуеле Річчі. Про це повідомляє Екрем Конур.

За інформацією джерела, в керівництві туринців знають про зростаючу кількість скаутів європейських клубів, які переглядають гру Річчі. Однак президент італійського клубу Урбано Каїро заявив, що наразі центральний півзахисник не продається.

Керівництво "биків" вже почало обговорювати з футболістом умови продовження контракту, що спливає 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює італійця у 28 млн. євро.

Цього сезону Самуеле Річчі відіграв за Торіно 19 матчів та зробив одну результативну передачу.