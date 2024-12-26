Англія

Португальський тренер дав чесний коментар.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім дав відповідь на запитання про стан справ у команді. Після поразки від Вулвергемптона (0:2) "червоні дияволи" опинилися на 14-му місці в турнірній таблиці Прем'єр-ліги.

З моменту призначення португальського тренера манкуніанці програли чотири поєдинки чемпіонату із семи.

"Скільки буде потрібно часу? Поняття не маю. Замість того, щоб розмірковувати про це, я намагаюся домагатися прогресу день у день, використовувати кожну хвилину на тренуваннях. Зараз це дійсно важливо", — сказав Аморім.

Раніше повідомлялося, що у Бруну 3 червоні за сезон — він повторив антирекорд Видича.