Англія

Не найкращий показник португальського півзахисника.

Бруну Фернандеш заробив три вилучення в нинішньому сезоні. Манчестер Юнайтед поступився Вулвергемптону на виїзді в рамках 18-го туру АПЛ.

Капітан гостей був вилучений з поля за дві жовті картки. Першу він отримав на 18-й хвилині за фол на Матеусі Куньї, а другу — на самому початку другого тайму: хавбек наступив Нелсону Семеду на ногу в боротьбі за м'яч.

Португалець — перший гравець Манчестер Юнайтед після Неманьї Видича, тричі вилучений за сезон у всіх турнірах. Ексзахисник Юнайтед тричі вилучався в сезоні-2008/09.

Фернандеш раніше отримав червоні картки в матчах із Тоттенгемом (0:3) в АПЛ 29 вересня і з Порту (3:3) в Лізі Європи 3 жовтня. Згодом МЮ оскаржив вилучення Бруну в матчі зі "шпорами".

У поточному сезоні Фернандеш провів 18 матчів в АПЛ: на його рахунку 4 голи і 5 асистів.