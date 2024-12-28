Англія

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії, що відбувся 27 грудня 2024 року.

У рамках 18 туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал на власному полі обіграв Іпсвіч з рахунком 1:0.

Гості цього протистояння майже весь матч проводили в глибокому захисті, тоді як команда Мікеля Артети мала велику статистичну перевагу, однак забила лише одного разу в доволі скромному за кількістю гольових моментів першому таймі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Арсенал — Іпсвіч 1:0 у рамках 18 туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25:

Арсенал — Іпсвіч 1:0

Гол: Гаверц, 23

Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Габріел, Льюїс-Скеллі — Едегор, Гаверц, Райс (Парті, 86) — Троссар, Жезус (Меріно, 72), Мартінеллі.

Іпсвіч: Мурич — О’Ши, Вулфенден (Г. Кларк, 90+1), Грівз — Джонсон (Броудгед, 80), Філліпс, Каюсте (Тейлор, 80), Девіс — Гатчінсон, Шмодікс (Дж. Кларк, 71) — Делап (Аль-Хамаді, 80).

Попередження: Гаверц