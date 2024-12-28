Англія

Ситуацією можуть швидко скористатись.

Каталонська Барселона влітку цього року заплатила німецькому РБ Лейпциг 55 млн євро за повернення свого вихованця, іспанського півзахисника Дані Ольмо.

Однак уже тоді в клубу виникли проблеми з реєстрацією 26-річного виконавця, тож його перший матч доводилось кілька разів відкладати в часі.

Проте все ж таки "блаугранас" натиснули на свої "важелі", і Ольмо відтоді зіграв 15 матчів, забивши шість голів та віддавши одну гольову передачу.

Утім, фінансової подушки Барселоні вистачило лише на пів року — уже за кілька днів спливає термін реєстрації футболістів на другу частину сезону Ла Ліги, а Дані все ще перебуває в списку тих, кого клуб не може заявити на майбутні матчі.

Але талант такого рівня точно не пропаде — напередодні агента Ольмо побачили в аеропорту Манчестера, куди той завітав задля перемовин з англійським Манчестер Сіті, які розпочнуться вже з першого дня нового року, якщо Барселона все ж таки не зможе розв’язати свої фінансові проблеми.