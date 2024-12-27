Іспанія

Але клуб має час до 31 грудня.

Барселона не змогла зареєструвати півзахисника Дані Ольмо та нападника Пау Віктора, повідомляє Marca.

Комерційний суд Барселони №10 відхилив звернення клубу щодо реєстрації Дані Ольмо та Пау Віктора у Ла Лізі на другу частину сезону. Цьогорічний період реєстрації гравців діє до кінця грудня.

30 грудня Барселона звернеться із новою заявою до суду. У клубу є час до 31 грудня.

Раніше повідомлялось, що Барселона завдяки травмі тер Штегена зможе зареєструвати Ольмо на весь сезон.