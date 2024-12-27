Але клуб має час до 31 грудня.
Дані Ольмо, Getty Images
27 грудня 2024, 14:58
Барселона не змогла зареєструвати півзахисника Дані Ольмо та нападника Пау Віктора, повідомляє Marca.
Комерційний суд Барселони №10 відхилив звернення клубу щодо реєстрації Дані Ольмо та Пау Віктора у Ла Лізі на другу частину сезону. Цьогорічний період реєстрації гравців діє до кінця грудня.
30 грудня Барселона звернеться із новою заявою до суду. У клубу є час до 31 грудня.
Раніше повідомлялось, що Барселона завдяки травмі тер Штегена зможе зареєструвати Ольмо на весь сезон.