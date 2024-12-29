Англія

На таку перебудову потрібні величезні кошти.

Манчестер Сіті вніс до свого трансферного шорт-листа п'ять футболістів для перебудови складу команди, які на думку керівництва клубу здатні допомогти "містянам" подолати нинішню ігрову кризу. Про це повідомляє The Times.

За інформацією джерела, Ман Сіті розглядає півзахисника Реал Сосьєдад Мартіна Субіменді та хавбека Ньюкасла Бруно Гімараеса на заміну травмованому іспанцю Родрі.

Також англійський клуб проявляє інтерес до атакувального півзахисника мюнхенської Баварії Джамала Мусіали та зірки леверкузенського Баєра Флоріана Вірца.

Крім цього, Манчестер Сіті хоче зміцнити лінію оборони, у зв'язку з чим розглядає кандидатуру центрального захисника Крістал Пелес Марка Геї.

Після 18 зіграних матчів АПЛ команда Пепа Гвардіоли набрала 28 очок та посідає сьоме місце в турнірній таблиці.