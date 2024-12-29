Англія

Іспанець опікується "містянами" з літа 2016 року.

Пеп Гвардіола проведе свій 500-й матч в якості головного тренера Манчестер Сіті.

В ювілейному для 53-річного іспанця поєдинку "містяни" гостюватимуть у Лестер Сіті в рамках 19-го туру АПЛ-2024/45. У попередніх 499 поєдинках під керівництвом Гвардіоли клуб із Манчестера здобув 361 перемогу, 63 рази зіграв унічию та зазнав 75 поразок (різниця забитих-пропущених голів — 1250:464).

На посаді головного тренера МС Пеп дебютував у серпні 2016 року, домашнім матчем проти Сандерленда в чемпіонаті Англії (2:1). Із того часу спеціаліст допоміг "містянам" виграти Лігу чемпіонів, Клубний чемпіонат світу, АПЛ (6х), Суперкубок УЄФА, Суперкубок (3х) і Кубок Англії (2х), а також Кубок англійської ліги (4х).

Нагадаємо, Де Брюйне повернувся до стартового складу Манчестер Сіті на матч проти Лестера. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією зустрічі, що розпочнеться о 16:30 за київським часом, у нашій текстовій онлайн-трансляції.