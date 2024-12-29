Англія

Бразилець уразив ворота Лестера в чемпіонаті Англії.

Манчестер Сіті в рамках 19-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 гостює в Лестер Сіті.

На 21-й хвилині Філ Фоден завдав дальнього удару в зоні перед штрафним у лівий кут низом, Якуб Столярчик потягнув, але Савіньйо одразу добив, вивівши гостей уперед.

Для 20-річного правого вінгера це дебютний гол у футболці "містян". До сьогоднішнього матчу бразилець взяв участь у 23-х поєдинках, відзначившись п'ятьма асистами.

Манчестер Сіті придбав Савіо в липні 2024 року, віддавши за нього 25 млн євро французькому Труа.

Слідкуйте за матчем колективу Гвардіоли проти Лестер Сіті в нашій текстовій онлайн-трансляції.