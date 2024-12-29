Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 19-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонський Вест Гем та Ліверпуль.

Лондонський Вест Гем та Ліверпуль зіграють у дев'ятнадцятому турі англійської Прем'єр-ліги на полі столичного Олімпійського стадіону.

Хулен Лопетегі, після перемоги над Саутгемптоном (1:0), використав із перших хвилин Ареола в рамці воріт, тоді як Цоуфал гратиме в трійці центральних захисників, а Альварес розташується в опорній зоні.

Арне Слот, на тлі перемоги над Лестером (3:1), залучив до стартового складу Діаса на лівому фланзі атаки.

Вест Гем: Ареола — Ван-Біссака, Цоуфал, Кілман, Мавропанос, Емерсон — Альварес, Солер — Боуен, Кудус.

Запасні: Фодерінгем, Крессвелл, Саммервілл, Фюллькруг, Гільєрме, Інгз, Тодібо, Ірвінг, Скарлз.



Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Гравенберх, Мак Аллістер — Салах, Джонс, Діас — Гакпо.

Запасні: Келлегер, Ендо, Нуньєс, Елліотт, Жота, Цимікас, Макконнелл, Деннс, Кванса.



Гра Вест Гем — Ліверпуль почнеться о 19:15 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.