Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу в рамках АПЛ, який пройде 29 грудня і розпочнеться о 19:15.

У рамках 19-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає протистояння між лондонським Вест Гемом та Ліверпулем, яке відбудеться на Лондон Стедіум.

[ * ] — позиція в турнірній таблиці АПЛ

НЕДІЛЯ, 29 ГРУДНЯ, 19:15. ЛОНДОН СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНТОНІ ТЕЙЛОР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

На початку грудня англійською пресою ширилася інформація про те, що керівництво Вест Гема розглядало варіант зі звільненням Хулена Лопетегі з посади головного тренера, яку він обійняв тільки після завершення минулого сезону. І ці чутки не були з розряду якихось неймовірних інсайдів, бо результати "молотобійців" під керівництвом іспанського фахівця взагалі не радували, а таке явище, як масове залишення стадіону фанатами Вест Гема ще задовго до кінця матчів, було доволі звичним явищем — і якщо в атаці лондонці могли запропонувати щось цікаве, то помітна кадрова зміна в лінії оборони під час літнього трансферного вікна давалася взнаки у поганому сенсі.

Утім, за останній місяць Лопетегі вдалося стабілізувати певною мірою турнірне становище та результати, змусивши керівництво лондонського клубу поки що не поспішати з рішенням щодо зміни тренерського штабу. Звісно, поточне 13 місце в таблиці АПЛ — це й близько не той результат, який відповідає усім амбіціям Вест Гема, але кардинальна стилістична зміна футболу після Девіда Моєса не могла пройти безболісно через банальну адаптацію команди. Наразі ж "молотобійці" не знають поразок у чотирьох матчах поспіль, здобувши перемоги над двома претендентами на виліт в особі Вулвергемптона та Саутгемптона, а також звівши до нічийних результатів поєдинки проти двох дуже непростих і амбітних опонентів — Борнмута і Брайтона.

Сьогодні ж Вест Гем прийматиме у столиці одноосібного та впевненого лідера турнірної таблиці чемпіонату. Про Ліверпуль сказано вже багато чого, але найкраще про успіхи колективу Арне Слота говорять безпосередньо самі результати, причому як на внутрішній арені, так і у Лізі чемпіонів. Проте головне питання щодо мерсісайдців досі залишається відкритим: дійсно, після капітуляції Манчестер Сіті з претендентів на титул "червоні" зараз можуть закономірно вважатися фаворитами на чемпіонство у боротьбі з Арсеналом і Челсі, але чи вистачить у Ліверпуля кондицій продовжувати в такому ж темпі на всій дистанції — це, напевно, головне, що непокоїть вболівальників мерсісайдців.

І приводи для занепокоєння все ж є вже давно, незважаючи на те, що за самими результатами, здавалося б, цього не скажеш. Дуже часто Ліверпуль здобуває "валідольні" очки не за рахунок самої гри, а завдяки своєму характеру та перевазі в класі окремих виконавців. Питань би не було, якщо б це була весняна частина — тоді б усі ми говорили про "чемпіонські звитяги", але ж зараз лише екватор кампанії — тобто зовсім не той час для хаотичних виступів як проти Саутгемптона чи Фулгема, коли, нібито, від рішень самого тренерського штабу Слота мало що взагалі залежало. І ось саме ця періодична відсутність контролю над ситуацією на полі ніби й губиться на тлі наявності впевненого місця в плей-оф ЛЧ та шести очок переваги в таблиці АПЛ над найближчим конкурентом із одним матчем у запасі, але гарантовано це не має ігноруватися.