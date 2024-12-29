Сьогодні Наполі зумів обіграти Венецію.
Антоніо Конте, getty images
29 грудня 2024, 19:24
29 грудня Наполі приймав на своєму полі Венецію в матчі 18-го туру Серії А і домігся перемоги з рахунком 1:0.
Перемогу господарям приніс гол Джакомо Распадорі на 79-й хвилині гри.
Завдяки сьогоднішній перемозі головний тренер Наполі Антоніо Конте дістався до позначки в 500 набраних очок у Серії А як тренер. Про це повідомляє Opta.
Зазначимо, що Наполі з 41-м заліковим балом повернувся на другу сходинку турнірної таблиці, тоді як Венеція з 13-ма очками залишилася на 19-й.