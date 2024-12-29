Італія

Скромна домашня перемога підопічних Конте.

У рамках 18-го туру італійської Серії А-2024/25 Наполі приймав Венецію на Стадіо Дієго Армандо Марадона.

Протягом першого тайму зустрічі командам не вдалося відкрити рахунок, хоча господарі поля мали непогану можливість, заробивши пенальті. Проте, неаполітанці все ж зуміли вийти вперед завдяки голу Распадорі в другій половині другої 45-хвилинки. Взяття воріт у виконанні Джакомо вирішило долю поєдинку, принісши колективу Антоніо Конте чергові три очки.

Наполі з 41-м заліковим балом повернувся на другу сходинку турнірної таблиці, тоді як Венеція з 13-ма очками залишилася на 19-й.

Наполі — Венеція 1:0

Гол: Распадорі, 79

На 37-й хвилині Лукаку не реалізував пенальті (сейв Станковича)

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Жезус, Олівера (Спінаццола, 88) — Замбо-Ангісса (Распадорі, 70), Лоботка, Мактоміней — Кварацхелія (Політано, 75), Лукаку, Нерес

Венеція: Станкович — Альтаре, Ідзес, Шверко — Дзампано (Б'яркасон, 88), Еллертссон (Андерсен, 70), Ніколуссі-Кавілья, Карбоні (Кандела, 60) — Єбоа (Пох'янпало, 71), Орістаніо (Ель Хаддад, 88), Бузіо

Попередження: Альтаре, Станкович, Ідзес