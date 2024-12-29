Англія

Коментар норвезького бомбардира.

Ерлінг Голанд висловився про перемогу над Лестером (2:0).

"Добре, що виграли, більше нічого сказати. Я не знаю, в чому була різниця. Я просто радий, що ми перемогли. Важливо дивитися вперед.

Лайно трапляється, і таке може статися. Потрібно продовжувати працювати, зберігати позитивний настрій і зосереджуватися на правильних речах. Завжди відчуваєш полегшення, коли забиваєш, перший гол був дуже важливим. Вони добре грають під керівництвом нового тренера.

Зараз Новий рік, тож не потрібно занадто багато думати про футбол. Мені здається, що це найтриваліший період за довгий час, коли ми можемо відпочити", — сказав нападник Сіті в інтерв'ю Sky Sports.

У поточному сезоні Голанд забив 14 голів у 19 матчах АПЛ. Також на його рахунку 1 асист.