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Вест Гем — Ліверпуль, Getty Images
30 грудня 2024, 00:12
Гол + два асисти Салаха допомогли Ліверпулю розтрощити Вест Гем. Конкурентного протистояння на завершення ігрового дня в Англії не вийшло.
У наступному турі лондонський Вест Гем гостюватиме у Манчестер Сіті, а Ліверпуль прийматиме Манчестер Юнайтед.
Огляд матчу:
Вест Гем — Ліверпуль 0:5
Голи: Діас, 30, Гакпо, 40, Салах, 44, Александер-Арнольд, 54, Жота, 84
Вест Гем: Ареола — Ван-Біссака, Цоуфал (Тодібо, 46), Кілман, Мавропанос, Емерсон — Альварес (Фюллькруг, 46), Солер (Ірвінг, 73) — Боуен, Кудус (Гільєрме, 81).
Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Гомес (Кванса, 37), ван Дейк, Робертсон — Гравенберх (Ендо, 57), Мак Аллістер — Салах, Джонс (Елліотт, 74), Діас — Гакпо (Жота, 58).