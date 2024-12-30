"Лісники" демонструють потужний футбол.
Ноттінгем Форест, getty images
30 грудня 2024, 10:01
Ноттінгем Форест обіграв Евертон (2:0) у матчі 19-го туру АПЛ.
Таким чином, "лісники" здобули п'ять перемог поспіль у вищому дивізіоні чемпіонату Англії вперше з 1995 року.
Після 19 зіграних матчів «Ноттінгем Форест» розташовується на другій сходинці в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/2025, набравши 37 очок.
Раніше повідомлялося, що Ноттінгем Форест призначив колишню скандально відому гендиректорку Роми.