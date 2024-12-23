Італія

Її називають однією з причин звільнення Де Россі на початку сезону.

Серпень 2024 року всередині італійської Роми видався доволі гарячим, адже після кількох поразок на старті кампанії було звільнено головного тренера Даніеле Де Россі, на місце якого було призначено Івана Юрича, який також не надовго затримався на цій посаді.

Італійські ЗМІ підозрювали, що за звільненням Де Россі стоїть безпосередньо тодішня генеральна директорка "вовків" Ліна Сулуку. І ці здогади виключно підтвердив її подальший відхід із клубу.

Однак без роботи грецька фахівчиня в футбольному світі не залишилась — англійський Ноттінгем Форест вирішив призначити її на відповідну посаду в своїй структурі.

Сулуку почне працювати в розташуванні "лісників" 5 січня 2025 року.