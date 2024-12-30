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30 грудня 2024, 13:13
Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола розповів про плани "містян" на зимове трансферне вікно. Цитує іспанського фахівця BBC.
"Нам потрібне підсилення на деякі позиції. Коли всі в строю, ми залишаємося тією ж командою, що й раніше, але все сильно ускладнюється, коли важливі виконавці вибувають на тижні та місяці.
Я думав, центральні захисники будуть у формі весь сезон, але виникли проблеми. Нам потрібно посилити центр оборони і позицію опорного півзахисника. Ринок є ринок — він непростий і дорогий. Подивимося, що ми зможемо зробити", — сказав Гвардіола.