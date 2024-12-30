Англія

"Сіті" буде розбурхувати зимовий трансферний ринок?

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола розповів про плани "містян" на зимове трансферне вікно. Цитує іспанського фахівця BBC.

"Нам потрібне підсилення на деякі позиції. Коли всі в строю, ми залишаємося тією ж командою, що й раніше, але все сильно ускладнюється, коли важливі виконавці вибувають на тижні та місяці.

Я думав, центральні захисники будуть у формі весь сезон, але виникли проблеми. Нам потрібно посилити центр оборони і позицію опорного півзахисника. Ринок є ринок — він непростий і дорогий. Подивимося, що ми зможемо зробити", — сказав Гвардіола.