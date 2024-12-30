Англія

Форвард Манчестер Сіті прокоментував перемогу над Лестером.

Манчестер Сіті в гостьовому матчі дев’ятнадцятого туру англійської Прем’єр-ліги обіграв Лестер.

Лестер — Манчестер Сіті 0:2 Відео голів та огляд матчу АПЛ

Після завершення гри нападник "містян" Ерлінг Голанд прокоментував виступ власної команди.

"Я думаю, що завжди важливо дивитись уперед. Лайно трапляється. За ходом сезону можуть виникати різні моменти, але ми повинні продовжувати йти вперед, ми повинні залишатися позитивними і зосереджуватись на правильних речах.

Завжди відчуваєш полегшення, коли забиваєш. Це був важливий гол — треба було закріпити перевагу. Лестер провів дійсно хорошу гру, і вони грають дуже добре з новим тренером на чолі, тому ми знали, що буде важко.

Кожна гра складна. Це був важкий час, а зараз настав новий рік, тому я не буду занадто багато думати про футбол, тому що до наступної гри залишилося п'ять або шість днів", — заявив норвезький виконавець.

Манчестер Сіті в наступному турі прийматиме лондонський Вест Гем.