Іспанець не хоче конкурувати зі своїм співвітчизником.
Субіменді, getty images
30 грудня 2024, 14:06
Півзахисник Реал Сосьєдад Мартін Субіменді не хоче переходити в Манчестер Сіті в якості заміни травмованому Родрі. Про це повідомляє The Times.
За інформацією джерела, 25-річний баск незважаючи на бажання Ман Сіті його придбати, має намір залишитися в іспанському клубі, оскільки побоюється високої конкуренції з Родрі, коли той повернеться після травми.
Чинний контракт іспанця з басками розрахований до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 60 млн. євро.
Цього сезону Мартін Субіменді відіграв за Реал Сосьєдад 21 матч, забив один гол та віддав дві результативні передачі.