Англія

Іспанець не хоче конкурувати зі своїм співвітчизником.

Півзахисник Реал Сосьєдад Мартін Субіменді не хоче переходити в Манчестер Сіті в якості заміни травмованому Родрі. Про це повідомляє The Times.

За інформацією джерела, 25-річний баск незважаючи на бажання Ман Сіті його придбати, має намір залишитися в іспанському клубі, оскільки побоюється високої конкуренції з Родрі, коли той повернеться після травми.