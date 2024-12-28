Англія

Іспанець може переїхати до Манчестера.

Манчестер Сіті може виплатити відступні в розмірі 50 млн. євро за півзахисника Реал Сосьєдад Мартіна Субіменді цієї зими. Про це повідомляє Football Insider.

За інформацією джерела, у разі згоди іспанського футболіста залишити Реал Сосьєдад, "містяни" зіткнуться із серйозною конкуренцією за його підписання з іншими клубами.

Зазначається, що керівництво Ман Сіті розглядає Субіменді як заміну для травмованого Родрі.

Чинний контракт іспанця з басками розрахований до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 60 млн. євро.

Цього сезону Мартін Субіменді відіграв за Реал Сосьєдад 21 матч, забив один гол та віддав дві результативні передачі.