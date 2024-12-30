Англієць підтримав іспанського фахівця.
Лінекер, getty images
30 грудня 2024, 15:45
Колишній нападник збірної Англії, Тоттенгема та Барселони Гарі Лінекер, який наразі працює футбольним експертом, висловився про ігрову кризу Манчестер Сіті. Його слова наводить City Xtra.
"Пеп все змінить. Я в цьому не сумніваюся. Питання тільки — коли.
Зараз все виглядає так дивно. Це справжній виклик для Пепа, тому ми всі з нетерпінням чекаємо, як він допоможе команді впоратися з цим.
Очевидно, втрата Родрі була серйозним ударом, але Манчестер Сіті повинен був взяти паузу. У якийсь момент подібне [криза] повинно було трапитися.
Виграти чотири титули чемпіона Англії поспіль — це неймовірно. Відколи Гвардіола приїхав сюди, він не має собі рівних. Якщо ви сумніваєтеся в ньому, то ви дурень", — заявив Лінекер.