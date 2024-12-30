Англія

Англієць підтримав іспанського фахівця.

Колишній нападник збірної Англії, Тоттенгема та Барселони Гарі Лінекер, який наразі працює футбольним експертом, висловився про ігрову кризу Манчестер Сіті. Його слова наводить City Xtra.

"Пеп все змінить. Я в цьому не сумніваюся. Питання тільки — коли.

Зараз все виглядає так дивно. Це справжній виклик для Пепа, тому ми всі з нетерпінням чекаємо, як він допоможе команді впоратися з цим.

Очевидно, втрата Родрі була серйозним ударом, але Манчестер Сіті повинен був взяти паузу. У якийсь момент подібне [криза] повинно було трапитися.

Виграти чотири титули чемпіона Англії поспіль — це неймовірно. Відколи Гвардіола приїхав сюди, він не має собі рівних. Якщо ви сумніваєтеся в ньому, то ви дурень", — заявив Лінекер.