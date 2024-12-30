Англія

Відбулися чергові матчі англійської Прем'єр-ліги.

Сьогодні пройшло кілька матчів 19 туру англійської Прем'єр-ліги.

У першому матчі лондонський Челсі в гостях сенсаційно поступився Іпсвічу з рахунком 0:2.

Перемогу господарям поля забезпечили забиті м'ячі у виконанні Омарі Гатчінсона та Ліяма Делапа, який реалізував пенальті на початку зустрічі.

Після 19 турів Челсі набрав 35 очок і збирає четверте місце в АПЛ, а Іпсвіч, для якого ця була третя перемога в сезоні, має 15 балів та 18 рядок у зоні вильоту.

Іпсвіч — Челсі 2:0

Голи: Делап, 12 (пен), Гатчінсон, 53.

Іпсвіч: Волтон — О'Ши, Грівз, Вулфенден, Девіс — Морсі, Каюсте (Шмодікс, 77) — Бернс (Джонсон, 86), Гатчінсон (Аль-Хамаді, 90), Броудгед (Філліпс, 77) — Делап (Тейлор, 90).

Челсі: Йоргенсен — Дісасі (Гюсто, 77), Адарабіойо, Колвілл, Кукурелья — Фернандес, Кайседо — Мадуеке (Нету, 77), Палмер, Феліш (Джексон, 55) — Нкунку (Санчо, 65).

Попередження: О'Ши, Делап, Девіс — Кайседо, Гюсто, Колвілл, Фернандес.

У другій зустрічі Астон Вілла не змогла обіграти Брайтон. Матч закінчився із рахунком 2:2.

"Чайки" відкрили рахунок на 12 хвилині зусиллями Саймона Адінгри, але на 36 хвилині Оллі Воткінс зрівняв цифри на табло.

На старті другого тайму "леви" вийшли вперед завдяки голу у виконанні Моргана Роджерса, але на 81 хвилині гості зрівняли рахунок після результативного удару Таріка Лемпті.

Після 19 турів Астон Вілла набрала 29 очок і посідає дев'яте місце в АПЛ, а у Брайтона — 27 балів та десята позиція.

Астон Вілла — Брайтон 2:2

Голи: Воткінс, 36 (пен), Роджерс, 47 - Адінгра, 12, Лемпті, 81.

Астон Вілла: Мартінес — Конса, Карлос, Торрес (Мінгз, 21), Дінь (Матсен, 84) — Камара (Онана, 84), Тілеманс (Барклі, 84) — Бейлі (Ремзі, 77), Макгінн, Роджерс — Воткінс.

Брайтон: Вербрюгген — Лемпті, ван Геке, Данк, Жуліо — Аярі (О'Райлі, 69), Балеба (Модер, 86) — Груда (Рюттер, 59), Енсісо (Мітома, 59), Адінгра (Мінте, 59) — Педро.

Попередження: Роджерс, Мінгз — Аярі, Балеба, Жуліо.