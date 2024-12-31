Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу АПЛ, що відбувся 30 грудня 2024 року.

У рамках 19 туру англійської Прем'єр-ліги Іпсвіч на власному полі обіграв лондонський Челсі з рахунком 2:0.

Фаворити пари були шоковані двічі на початку кожного з таймів, хоча майже весь час вони контролювали хід подій на полі.

І в підсумку команда Енцо Марески не те, щоб відігратись, а й забити у ворота "трактористів" не змогла.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Іпсвіч — Челсі у рамках 19 туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25:

Іпсвіч — Челсі 2:0

Голи: Делап, 12 (пен), Гатчінсон, 53.

Іпсвіч: Волтон — О'Ши, Грівз, Вулфенден, Девіс — Морсі, Каюсте (Шмодікс, 77) — Бернс (Джонсон, 86), Гатчінсон (Аль-Хамаді, 90), Броудгед (Філліпс, 77) — Делап (Тейлор, 90).

Челсі: Йоргенсен — Дісасі (Гюсто, 77), Адарабіойо, Колвілл, Кукурелья — Фернандес, Кайседо — Мадуеке (Нету, 77), Палмер, Феліш (Джексон, 55) — Нкунку (Санчо, 65).

Попередження: О'Ши, Делап, Девіс — Кайседо, Гюсто, Колвілл, Фернандес.