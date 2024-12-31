Англія

Португалець вважає, що така ймовірність існує.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім припускає, що команда вилетить із Прем'єр-ліги в Чемпіоншип за підсумками сезону.

"Я думаю, що це можливо. Ми повинні бути чесними з нашими вболівальниками", — розповів Аморім BBC Sport.

На поточний момент Манчестер Юнайтед розташовується на 14-й позиції в турнірній таблиці Прем'єр-ліги Англії. Зону вильоту команда Рубена Аморіма випереджає всього лише на сім залікових балів.

Наступний матч чемпіонату Англії Манчестер Юнайтед проведе в неділю, 5 січня, проти Ліверпуля на виїзді. Гра стартує о 18:30.

Раніше повідомлялося, що Аморім оновив антирекорд понад сторічної давнини.