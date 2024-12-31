Англія

Захисник Ліверпуля пошкодив задню поверхню стегна.

Джо Гомес пропустить кілька тижнів через травму. Про це повідомив головний тренер Ліверпуля Арне Слот.

Гомес отримав пошкодження в 1-му таймі матчу з Вест Гемом (5:0) у неділю. Захисника замінили на 37-й хвилині гри.

"Ви бачили, що Джо Гомес травмувався. Якщо гравець каже, що хоче закінчити гру, його необхідно замінити. Ми всі розуміємо, що він пошкодив задню поверхню стегна, і має пройти певний час, перш ніж він відновиться.

Я не знаю скільки, але він буде відсутній досить довго. Такі ситуації можуть відбуватися протягом сезону", — сказав Слот після матчу.

У наступному матчі Ліверпуль зіграє з Манчестер Юнайтед на Енфілді в рамках 20-го туру АПЛ. Гра відбудеться в неділю, 5 січня.