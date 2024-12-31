"Шпори" хочуть підписати голкіпера.
Куївін Келлегер, Getty Images
31 грудня 2024, 16:53
Стало відомо, яку позицію хоче посилити лондонський Тоттенгем у січні.
Як стверджує журналіст Пол О'Кіф, боси Тоттенгема вважають пріоритетом трансфер воротаря, наразі вивчається можливість запрошення голкіпера з Німеччини.
Крім того, ведеться робота з пошуку воротаря і в Англії, приміром, серед кандидатів є Джеймс Траффорд із Бернлі та Куївін Келлегер із Ліверпуля, зазначає джерело.
Після 19 турів Тоттенгем посідає 11-те місце в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги, маючи в скарбничці 24 очки. 4 січня "шпори" приймуть Ньюкасл, гра має стартувати о 14:30.
Раніше стало відомо, які клуби зацікавлені у підписанні Коло Муані.