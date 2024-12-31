Англія

"Шпори" хочуть підписати голкіпера.

Стало відомо, яку позицію хоче посилити лондонський Тоттенгем у січні.

Як стверджує журналіст Пол О'Кіф, боси Тоттенгема вважають пріоритетом трансфер воротаря, наразі вивчається можливість запрошення голкіпера з Німеччини.

Крім того, ведеться робота з пошуку воротаря і в Англії, приміром, серед кандидатів є Джеймс Траффорд із Бернлі та Куївін Келлегер із Ліверпуля, зазначає джерело.

Після 19 турів Тоттенгем посідає 11-те місце в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги, маючи в скарбничці 24 очки. 4 січня "шпори" приймуть Ньюкасл, гра має стартувати о 14:30.

Раніше стало відомо, які клуби зацікавлені у підписанні Коло Муані.