Франція

Ліверпуль, Манчестер Юнайтед, Тоттенгем та РБ Лейпциг розглядають трансфер французького форварда.

Напередодні стало відомо про те, що нападник Парі Сен-Жермен Рандаль Коло Муані з великою ймовірністю змінить клубну прописку в зимове трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, наразі тривають конкретні переговори щодо оренди 26-річного француза, проте ПСЖ хоче, щоб в угоду був включений пункт про повноцінний продаж гравця.

Зазначається, що у підписанні Коло Муані зацікавлені Ліверпуль, Манчестер Юнайтед, Тоттенгем та РБ Лейпциг. Також повідомлялося, що трансфер французького нападника розглядає Арсенал через травму Букайо Сака.

У поточному сезоні Рандаль Коло Муані провів за Парі Сен-Жермен 453 хвилини у 14 матчах, в яких він забив два голи та віддав один асист. Його трансфер влітку 2023 року коштував парижанам 95 мільйонів євро.