Англія

Іспанець вважає, що тривала перерва не позначиться на його ігрових здібностях.

Півзахисник Манчестер Сіті Родрі висловився про свою форму після відновлення від травми.

"Я буду собою. Знаю, що такі травми зараз переносяться не так, як 30 років тому.

Наша медична бригада забезпечила мені повний душевний спокій – у тому сенсі, що мені нема про що турбуватися. Я зможу повернутися без жодних перешкод.

Але, звісно, ​​коли ти 6-8 місяців не виходиш на поле, то повернутись непросто. Все піде потроху", – сказав Родрі.

Нагадаємо, що у поточному сезоні Родрі встиг зіграти всього 156 хвилин.