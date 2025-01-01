Англія

Іспанець вважає, що Ліверпуль можна обійти в боротьбі за титул.

Головний тренер Арсенала Мікель Артета висловив думку, що його команда зуміє вичікувати осічку Ліверпуля в боротьбі за титул АПЛ.

"Ми працюватимемо щодня, щоб досягти своєї мети. Якщо конкурент виграє всі матчі, то ми лише привітаємо їх з титулом чемпіона АПЛ і почнемо готуватися до нового сезону. Але якщо вони припустяться помилки, то ми будемо поруч і використаємо її.

Наздогнати Ліверпуль – тут не все залежить від нас. Чекаємо на помилки, якими потрібно скористатися", – сказав Артета.