Іспанець вважає, що Ліверпуль можна обійти в боротьбі за титул.
Мікель Артета, Getty Images
01 січня 2025, 11:48
Головний тренер Арсенала Мікель Артета висловив думку, що його команда зуміє вичікувати осічку Ліверпуля в боротьбі за титул АПЛ.
"Ми працюватимемо щодня, щоб досягти своєї мети. Якщо конкурент виграє всі матчі, то ми лише привітаємо їх з титулом чемпіона АПЛ і почнемо готуватися до нового сезону. Але якщо вони припустяться помилки, то ми будемо поруч і використаємо її.
Наздогнати Ліверпуль – тут не все залежить від нас. Чекаємо на помилки, якими потрібно скористатися", – сказав Артета.