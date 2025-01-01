Іспанія

Менеджмент Барси не віднайшов можливості зареєструвати гравців.

Барселона не змогла зареєструвати півзахисника Дані Ольмо та нападника Пау Віктора. Про це повідомляє пресслужба Ла Ліги.

"Ла Ліга повідомляє, що станом на 31 грудня Барселона не представила альтернатив, які відповідно до правил економічного контролю ліги дозволили б їй зареєструвати будь-якого гравця з 2 січня 2025 року", — йдеться в заяві ліги.

У зв'язку з тим, що Дані Ольмо не був зареєстрований вчасно, у нього є право на відхід з Барселони як вільний агент.

Нагадаємо, каталонці купили Ольмо у німецького Лейпига за 55 млн євро. Чинний контракт між 26-річним футболістом та каталонським клубом розрахований до кінця сезону-2029/30.

Цього сезону Ольмо провів 15 матчів, у яких забив шість голів та віддав один асист. На рахунку Віктора 17 ігор, два забиті м'ячі та один асист.

Після 19 матчів Барселона набрала 38 очок і посідає третє місце у Ла Лізі після Атлетіко (41) та Реала (40), у яких по 18 поєдинків.