Англія

Досвідчений опорник може залишити табір "червоних дияволів".

Зірковий опорний півзахисник Манчестер Юнайтед Каземіро у це зимове трансферне вікно може змінити клубну прописку.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, керівництво манкуніанців готово відпустити 32-річного бразильця вже у січні, якщо надійде приваблива пропозиція.

Аналогічно у таборі МЮ готові відпустити центрбека Віктора Лінделефа та плеймейкера Крістіана Еріксена.

Контракт Каземіро з "червоними дияволами" спливає влітку 2026 року. У цьому сезоні він провів 22 матчі у всіх турнірах, в яких забив два голи.