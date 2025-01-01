Англія

Зінченко ж на полі провів усього кілька хвилин.

Брентфорд у рамках 19-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 приймав Арсенал на Джи-тек Ком'юніті Стедіум.

Саме господарям поля вдалося відкрити рахунок у матчі зусиллями Браяна Мбемо. Пізніше Габріел Жезус відновив паритет. Голи Мікеля Меріно та Габріела Мартінеллі по перерві принесли гостям бажаний результат.

Арсенал із 39-ма очками тепер іде другим у турнірній таблиці АПЛ, тоді як Брентфорд із 24-ма заліковими балами залишився на 12-й сходинці.

Брентфорд — Арсенал 1:3

Голи: Мбемо, 13 — Жезус, 29, Меріно, 50, Мартінеллі, 53

Брентфорд: Флеккен — Роерслев, Коллінз, ван ден Берг (Кім, 75), Льюїс-Поттер — Янельт, Ярмолюк, Нергор (Єнсен, 75), Дамсгор (Магома, 75) — Мбемо, Вісса (Шаде, 75)

Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Магальяес, Калафіорі (Льюїс-Скеллі, 78) — Едегор (Жоржиньо, 88), Парті, Меріно (Райс, 78) — Нванері (Троссар, 78), Жезус (Зінченко, 90+2), Мартінеллі

Попередження: Нергор — Тімбер, Калафіорі