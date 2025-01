Атакувальний півзахисник Ітан Нванері опинився в стартовому складі Арсеналу на виїзний матч 19-го туру АПЛ-2024/25 проти Брентфорда у віці 17 років і 286 днів.

За даними Squawka Live, Нванері — третій наймолодший виконавець лондонців, який грає з перших хвилин поєдинку чемпіонату Англії. Першим є Сеск Фабрегас (17 років і 103 дні), тоді як другим — Тео Волкотт (17 років і 212 днів).

Статистика Ітана в першому таймі матчу проти Брентфорда:

Ethan Nwaneri's first-half by numbers vs Brentford:



100% passing accuracy (17/17)

27 touches

4 touches in opp. box

2 chances created

2x possession won

1 shot



Lively. pic.twitter.com/p7Vy9Hy6iB