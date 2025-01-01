Ітан поступився лише Сеску Фабрегасу й Тео Волкотту.
Ітан Нванері, Getty Images
01 січня 2025, 20:47
Атакувальний півзахисник Ітан Нванері опинився в стартовому складі Арсеналу на виїзний матч 19-го туру АПЛ-2024/25 проти Брентфорда у віці 17 років і 286 днів.
За даними Squawka Live, Нванері — третій наймолодший виконавець лондонців, який грає з перших хвилин поєдинку чемпіонату Англії. Першим є Сеск Фабрегас (17 років і 103 дні), тоді як другим — Тео Волкотт (17 років і 212 днів).
Статистика Ітана в першому таймі матчу проти Брентфорда:
Протягом поточної кампанії вихованець Арсеналу взяв участь у 16 зустрічах всіх турнірів, відзначившись чотирма голами.