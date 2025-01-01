Англія

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії, що відбувся 1 січня 2025 року.

У рамках 19-го туру АПЛ-2024/25 Арсенал на Джи-тек Ком'юніті Стедіум розібрався з Брентфордом.

Команди обмінялися голами в першому таймі, пішовши на перерву за нічийного рахунку. Успіху гості досягли завдяки двом результативним ударам на початку другої половини зустрічі.

У підсумку, підопічні Мікеля Артети повернулися на другу сходинку турнірної таблиці чемпіонату Англії.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Брентфорд — Арсенал у рамках 19-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25:

Брентфорд — Арсенал 1:3

Голи: Мбемо, 13 — Жезус, 29, Меріно, 50, Мартінеллі, 53

Брентфорд: Флеккен — Роерслев, Коллінз, ван ден Берг (Кім, 75), Льюїс-Поттер — Янельт, Ярмолюк, Нергор (Єнсен, 75), Дамсгор (Магома, 75) — Мбемо, Вісса (Шаде, 75)

Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Магальяес, Калафіорі (Льюїс-Скеллі, 78) — Едегор (Жоржиньо, 88), Парті, Меріно (Райс, 78) — Нванері (Троссар, 78), Жезус (Зінченко, 90+2), Мартінеллі

Попередження: Нергор — Тімбер, Калафіорі