Англія

Португальська суперзірка останнім часом наговорила багато речей.

Португальський нападник аравійського Ан-Насру Кріштіану Роналду наприкінці минулого року відвідав урочисту церемонію Globe Soccer Awards під час якої отримав нагороду "найкращому бомбардиру всіх часів", після чого зробив кілька гучних публічних заяв.

Зокрема, зірковий португалець поставив під сумнів результати останнього голосування щодо визначення володаря Золотого м’яча, яким став півзахисник англійського Манчестер Сіті Родрі.

Безпосередньо іспанський футболіст витримав чималу павзу перед тим, як відповісти на ці закиди.

"Журналісти, які голосували за мене, вважали, що я маю перемогти. Це, мабуть, ті самі журналісти, які свого часу голосували за Кріштіану й він здобував свої Золоті м’ячі.

Я чомусь думаю, що тоді в нього не було жодних питань щодо їхньої об’єктивності", — заявив іспанський виконавець.

Нагадаємо, що Роналду також вважає французьку Лігу 1 слабшою за чемпіонат Саудівської Аравії.