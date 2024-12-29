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Зірковий форвард пройшовся критикою по французькій першості.

Португальський нападник аравійського Ан-Насра Кріштіану Роналду напередодні взяв участь у Дубайській міжнародній спортивній конференції в якості запрошеного гостя.

За ходом події зірка світового футболу мав розмову з ведучою заходу безпосередньо на головній сцені, і порівняв рівень гри в чемпіонаті Саудівської Аравії та французькій Лізі 1.

"Аравійська ліга сильніше за Лігу 1? Ще б пак! І я це кажу не тому, що я там граю. Мені байдуже, що люди про це думають.

Натомість їм просто буде достатньо поїхати туди й пограти в тих умовах, щоб пересвідчитись у тому, що я правий. Пробігти полем за 38-40-градусної спеки кілька разів, і я подивлюсь, як вони себе почуватимуть. Їм просто достатньо спробувати там пограти.

Не треба вірити лише моїм словам, їдьте та грайте. Пересвідчитесь самі.

А що натомість є у Франції? Парі Сен-Жермен? Решта — це аутсайдери. Це моя думка, і мені байдуже, що з цього приводу говоритимуть люди. Франція — це лише ПСЖ, вибачте.

Решта може намагатись конкурувати, без питань, проте ПСЖ — найсильніша команда країни. Із ними ніхто не зможе змагатись. У них найкращі гравці, у клубу є багато грошей. Це просто факт.

Я нічого не вигадую й не кажу нічого такого, щоб люди раніше не знали. Тому я не розумію, чому всі виглядають настільки здивованими після моїх слів", — заявив португальський виконавець.

Нагадаємо, що в цьому сезоні аравійського футболу Роналду за 19 матчів забив 16 голів та віддав три гольові передачі.