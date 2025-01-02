"Каноніри" здобули важливу перемогу.
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02 січня 2025, 12:17
Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета висловився про перемогу над Брентфордом (3:1) в рамках 19-го туру АПЛ. Його слова наводить NBC.
"Важлива перемога. У Брентфорд» дуже хороша команда, їх добре тренують, і вони відмінно грають вдома. Коли пропускаєш швидкий гол, доводиться підкорювати гору, але в підсумку ми були винагороджені.
Коли суперник обороняється так глибоко, потрібно створювати хаос у штрафному майданчику під час стандартів.
Ми можемо тільки виграти наш наступний матч і дивитися, що буде далі. Результати конкурентів не в наших руках. У наших руках тільки те, щоб ми перемагали самі", — сказав Артета.
Раніше повідомлялося, що Реал хоче придбати Саліба.