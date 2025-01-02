Англія

"Каноніри" здобули важливу перемогу.

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета висловився про перемогу над Брентфордом (3:1) в рамках 19-го туру АПЛ. Його слова наводить NBC.

"Важлива перемога. У Брентфорд» дуже хороша команда, їх добре тренують, і вони відмінно грають вдома. Коли пропускаєш швидкий гол, доводиться підкорювати гору, але в підсумку ми були винагороджені.

Коли суперник обороняється так глибоко, потрібно створювати хаос у штрафному майданчику під час стандартів.

Ми можемо тільки виграти наш наступний матч і дивитися, що буде далі. Результати конкурентів не в наших руках. У наших руках тільки те, щоб ми перемагали самі", — сказав Артета.

Раніше повідомлялося, що Реал хоче придбати Саліба.