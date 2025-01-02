Англія

Англієць зробив висновки після жахливого ДТП.

Нападник Вест Гема Майкл Антоніо написав пост після виписки з лікарні, куди він потрапив в наслідок жахливого ДТП.

"Щороку приблизно в цей час мене запитують, за що я вдячний, і щороку я насилу підбираю потрібні слова. Але цього року точно знаю, за що я вдячний: за те, що живий.

Хочу скористатися моментом і визнати те, що усвідомив: я так багато років сприймав життя як щось само собою зрозуміле. Будував плани на наступний день, на наступний рік, завжди припускаючи, що завтрашній день гарантований. Бачив, як йшли близькі друзі, спостерігав, як інші переживали клінічну смерть, але навіть тоді я не до кінця усвідомлював, наскільки цінне життя.

Те, через що я нещодавно пройшов, відкрило мені очі. Життя крихке, і кожна мить має значення. Я так вдячний богу за те, що він дав мені сили продовжувати жити і дозволив мені бути тут", — написав Антоніо на своїй сторінці в Instagram.