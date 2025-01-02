Англієць не зацікавлений у переході саудівської Про Ліги взимку.
Маркус Рашфорд, Getty Images
02 січня 2025, 21:57
Майбутнє нападника Маркуса Рашфорда у Манчестер Юнайтед знаходиться під великим питанням, оскільки, за попередньою інформацією, він входить до списку футболістів, із якими манкуніанці готові розлучитися в найближчі два трансферних вікна.
Повідомлялося, що 27-річний англієць може вирушити до Саудівської Аравії, проте журналіст Фабріціо Романо спростовує ці чутки.
За інформацією джерела, Рашфорд не розглядає варіант із переїздом до саудівської Про Ліги у це зимове трансферне вікно.
Раніше повідомлялося, що підписати англійського нападника запропонували туринському Ювентусу.