Італія

Футболіст може продовжити кар'єру на Апеннінах.

Форвард Ювентуса Маркус Рашфорд може змінити клубну прописку, повідомляє Football Italia.

За інформацією джерела, послуги англійського гравця запропоновані Ювентусу. "Б'янконери" готові орендувати Маркуса, якщо МЮ платитиме частину його зарплати.

Водночас коуч Юве Тіаго Мотта хотів би підписати іншого гравця манкуніанців – форварда Джошуа Зіркзе, з яким він працював у Болоньї.

У поточному сезоні Маркус Рашфорд провів за Манчестер Юнайтед 23 матчі у всіх турнірах, в яких він забив 7 голів та віддав 3 результативні передачі. Контракт англійця з "червоними дияволами" спливає влітку 2028 року.