Англія

Узбек в команді Пепа.

Манчестер Сіті проявляє інтерес до захисника французького Ланса Абдукодіра Хусанова. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, Манчестер Сіті включив 20-річного узбека до списку потенційних трансферів у січні. Також наголошується, що низка інших топ-клубів виявляють інтерес до фулбека французького клубу.

Контрактна угода футболіста з клубом розрахована до 30 червня 2027 року.

У нинішньому сезоні Абдукодір Хусанов провів за Ланс 16 матчів, у яких відзначився однією результативною передачею.