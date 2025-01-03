Узбек в команді Пепа.
Хусанов, getty images
03 січня 2025, 09:38
Манчестер Сіті проявляє інтерес до захисника французького Ланса Абдукодіра Хусанова. Про це повідомляє Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, Манчестер Сіті включив 20-річного узбека до списку потенційних трансферів у січні. Також наголошується, що низка інших топ-клубів виявляють інтерес до фулбека французького клубу.
Контрактна угода футболіста з клубом розрахована до 30 червня 2027 року.
У нинішньому сезоні Абдукодір Хусанов провів за Ланс 16 матчів, у яких відзначився однією результативною передачею.