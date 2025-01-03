Англія

Клуб посилює захисну ланку для боротьби за збереження місця в АПЛ.

Центральний захисник Реймса Еммануель Агбаду стане гравцем Вулвергемптона, передає журналіст Фабріціо Романо.

Очікується, що за 27-річного івуарійця клуб Ліги 1 отримає 20 млн євро. Угоду мають офіційно оформити наступного тижня (6-12 січня).

Реймс придбав Агбаду в Ейпена влітку 2022 року за 2.6 млн євро. Зараз на рахунку гравця три голи й чотири асисти у 80 матчах всіх турнірів.

Раніше повідомлялося, що півзахисник "вовків" Маріо Леміна веде переговори про переїзд до Саудівської Аравії.