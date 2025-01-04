Football.ua представляє прев'ю до матчу в рамках АПЛ, який пройде 4 січня і розпочнеться о 19:30.
Брайтон — Арсенал, getty images
04 січня 2025, 09:00
У рамках 20-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає протистояння між Брайтоном та лондонським Арсеналом, яке відбудеться на Амекс Стедіум.
[ * ] — позиція в турнірній таблиці АПЛ
СУБОТА, 4 СІЧНЯ, 19:30. АМЕКС СТЕДІУМ, БРАЙТОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНТОНІ ТЕЙЛОР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS
Початок роботи Фабіана Гюрцелера в якості нового головного тренера Брайтона видався вищим за всі сміливі очікування і похвали — на старті сезону "чайки" також змогли відібрати очки у свого сьогоднішнього суперника, тоді як 31-річний німецький фахівець удостоївся нагороди найкращому тренеру АПЛ у свій перший місяць роботи у Англії, ставши наймолодшим в історії Прем'єр-ліги серед тих, кому коли-небудь вручався цей приз.
Однак останнім часом Брайтон такими ж вражаючими результатами похвалитися не може й близько. Хоча "чайок" все ще й варто розцінювати як одних із претендентів на єврокубкову зону, це не скасовує того факту, що команда Гюрцелера помітно здала позиції в останні місяці. Так, Брайтон не знає перемог у семи матчах чемпіонату поспіль, граючи при цьому в цей період переважно з командами з другої половини турнірної таблиці. І хоч п'ять із тих семи матчів "чайки" звели до нічийних результатів, за перемогами вони явно вже скучили, але чи слід чекати трьох очок сьогодні, коли в суперниках одна з найсильніших команд Англії та Європи?
Щодо Арсеналу, то головна сьогоднішня мета "канонірів" вельми очевидна і зрозуміла — підопічні Мікеля Артети прагнуть усіма силами скоротити відставання від лідера турнірної таблиці в особі Ліверпуля, щоб мерсісайдцям знаходитися на вершині не було так самотньо і комфортно. При цьому зрозуміло, що лондонці змушені чекати на осічки від головних конкурентів на чолі з Арне Слотом, але в той же час вони й самі повинні уникати непотрібних втрат очок, як це було в нічийних матчах з Евертоном і Фулгемом.
В останніх трьох матчах чемпіонату гравці Арсеналу змогли уникнути сенсаційних осічок і здобули перемоги над Крістал Пелес, Іпсвічем та Брентфордом, знайшовши при цьому те, чого цього сезону лондонцям часто не вистачало — результативності з гри. Але й у команді Артети зараз не все ідеально — все ще залишається під питанням те, наскільки успішно "каноніри" зможуть на дистанції справлятися без свого "старбоя" всієї атакуючої лінії Букайо Сака, який вибув на кілька місяців через травму.
За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу пропонується коефіцієнт 1,84, тоді як потенційний успіх Брайтона оцінюється показником 4,35. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,75.
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
БРАЙТОН : Вербрюгген — Лемпті, ван Геке, Данк, Еступіньян — Балеба, Аярі — Груда, Рюттер, Адінгра — Жуан Педро
АРСЕНАЛ : Рая — Калафіорі, Саліба, Габріел, Льюїс-Скеллі — Едегор, Парті, Райс — Нванері, Жезус, Мартінеллі
Не зіграють: Мілнер, Фергюсон, Велбек, Кадіоглу, Гіншелвуд, Віффер — Вайт, Томіясу, Сака, Стерлінг, Тімбер
Під питанням: Еступіньян — Гаверц
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прогноз 1:3