Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу в рамках АПЛ, який пройде 4 січня і розпочнеться о 19:30.

У рамках 20-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає протистояння між Брайтоном та лондонським Арсеналом, яке відбудеться на Амекс Стедіум.

[ * ] — позиція в турнірній таблиці АПЛ

СУБОТА, 4 СІЧНЯ, 19:30. АМЕКС СТЕДІУМ, БРАЙТОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНТОНІ ТЕЙЛОР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Початок роботи Фабіана Гюрцелера в якості нового головного тренера Брайтона видався вищим за всі сміливі очікування і похвали — на старті сезону "чайки" також змогли відібрати очки у свого сьогоднішнього суперника, тоді як 31-річний німецький фахівець удостоївся нагороди найкращому тренеру АПЛ у свій перший місяць роботи у Англії, ставши наймолодшим в історії Прем'єр-ліги серед тих, кому коли-небудь вручався цей приз.

Однак останнім часом Брайтон такими ж вражаючими результатами похвалитися не може й близько. Хоча "чайок" все ще й варто розцінювати як одних із претендентів на єврокубкову зону, це не скасовує того факту, що команда Гюрцелера помітно здала позиції в останні місяці. Так, Брайтон не знає перемог у семи матчах чемпіонату поспіль, граючи при цьому в цей період переважно з командами з другої половини турнірної таблиці. І хоч п'ять із тих семи матчів "чайки" звели до нічийних результатів, за перемогами вони явно вже скучили, але чи слід чекати трьох очок сьогодні, коли в суперниках одна з найсильніших команд Англії та Європи?

Щодо Арсеналу, то головна сьогоднішня мета "канонірів" вельми очевидна і зрозуміла — підопічні Мікеля Артети прагнуть усіма силами скоротити відставання від лідера турнірної таблиці в особі Ліверпуля, щоб мерсісайдцям знаходитися на вершині не було так самотньо і комфортно. При цьому зрозуміло, що лондонці змушені чекати на осічки від головних конкурентів на чолі з Арне Слотом, але в той же час вони й самі повинні уникати непотрібних втрат очок, як це було в нічийних матчах з Евертоном і Фулгемом.

В останніх трьох матчах чемпіонату гравці Арсеналу змогли уникнути сенсаційних осічок і здобули перемоги над Крістал Пелес, Іпсвічем та Брентфордом, знайшовши при цьому те, чого цього сезону лондонцям часто не вистачало — результативності з гри. Але й у команді Артети зараз не все ідеально — все ще залишається під питанням те, наскільки успішно "каноніри" зможуть на дистанції справлятися без свого "старбоя" всієї атакуючої лінії Букайо Сака, який вибув на кілька місяців через травму.