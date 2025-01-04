Англія

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії, що відбувся 4 січня 2025 року.

У рамках 20-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Тоттенгем на власному полі поступився Ньюкаслу з рахунком 1:2.

Команда Анже Постекоглу доволі швидко відкрила рахунок завдяки Домініку Соланке, але Ентоні Гордон буквально за мить повернув паритет табло, тоді як гол Александера Ісака під завісу першого тайму встановив підсумковий результат на користь "сорок".

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Тоттенгем — Ньюкасл Юнайтед у рамках 20 туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25:

Тоттенгем — Ньюкасл Юнайтед 1:2

Голи: Соланке, 4 - Гордон, 6 Ісак, 36

Тоттенгем: Остін — Порро, Дрегушін (Регілон, 46), Грей, Спенс — Сарр (Біссума, 62), Бергвалль (Меддісон, 62) — Джонсон, Кулусевські, Вернер (Сон, 62) — Соланке

Ньюкасл Юнайтед: Дубравка — Лівраменто, Ботман (Келлі, 90), Берн, Голл — Гімараес, Тоналі, Жоелінтон — Мерфі (Віллок, 86), Ісак (Лонгстафф, 86), Гордон (Барнс, 78)

Попередження: Регілон — Берн, Жоелінтон, Ботман, Ісак