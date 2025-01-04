"Шпори" зустрілися з серйозними кадровими проблемами напередодні гри, проте це не завадило їм створити проблеми "сорокам".
Тоттенгем - Ньюкасл Юнайтед, Getty Images
04 січня 2025, 16:35
У рамках 20-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Тоттенгем приймав на своєму полі Ньюкасл Юнайтед.
До цього протистояння "шпори" підходили з величезними кадровими проблемами з тих чи інших причин, тому Анже Постекоглу був вимушений задіяти проти суперника з єврокубковими амбіціями низку гравців із молодіжного складу.
Утім, Тоттенгем зміг здивувати вже на початку поєдинку, коли Домінік Соланке забив на 4-й хвилині після асисту Педро Порро, але утримати господарям перевагу в рахунку надовго не вдалося.
Вже на 6-й хвилині Ентоні Гордон повернув паритет на табло, а вже ближче до перерви Александер Ісак вивів Ньюкасл уперед.
У подальшому Тоттенгем намагався відігратися, перебуваючи в атаці більшу частину другого тайму та створюючи проблеми супернику, але врятуватися від поразки лондонцям так і не вдалося — Ньюкасл завдяки перевазі в першій половині зустрічі гарантував собі перемогу з рахунком 2:1.
Тоттенгем — Ньюкасл Юнайтед 1:2
Голи: Соланке, 4 - Гордон, 6 Ісак, 36
Тоттенгем: Остін — Порро, Дрегушін (Регілон, 46), Грей, Спенс — Сарр (Біссума, 62), Бергвалль (Меддісон, 62) — Джонсон, Кулусевські, Вернер (Сон, 62) — Соланке
Ньюкасл Юнайтед: Дубравка — Лівраменто, Ботман (Келлі, 90), Берн, Голл — Гімараес, Тоналі, Жоелінтон — Мерфі (Віллок, 86), Ісак (Лонгстафф, 86), Гордон (Барнс, 78)
Попередження: Регілон — Берн, Жоелінтон, Ботман, Ісак