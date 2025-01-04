Англія

"Шпори" зустрілися з серйозними кадровими проблемами напередодні гри, проте це не завадило їм створити проблеми "сорокам".

У рамках 20-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Тоттенгем приймав на своєму полі Ньюкасл Юнайтед.

До цього протистояння "шпори" підходили з величезними кадровими проблемами з тих чи інших причин, тому Анже Постекоглу був вимушений задіяти проти суперника з єврокубковими амбіціями низку гравців із молодіжного складу.

Утім, Тоттенгем зміг здивувати вже на початку поєдинку, коли Домінік Соланке забив на 4-й хвилині після асисту Педро Порро, але утримати господарям перевагу в рахунку надовго не вдалося.

Вже на 6-й хвилині Ентоні Гордон повернув паритет на табло, а вже ближче до перерви Александер Ісак вивів Ньюкасл уперед.

У подальшому Тоттенгем намагався відігратися, перебуваючи в атаці більшу частину другого тайму та створюючи проблеми супернику, але врятуватися від поразки лондонцям так і не вдалося — Ньюкасл завдяки перевазі в першій половині зустрічі гарантував собі перемогу з рахунком 2:1.

Тоттенгем — Ньюкасл Юнайтед 1:2

Голи: Соланке, 4 - Гордон, 6 Ісак, 36

Тоттенгем: Остін — Порро, Дрегушін (Регілон, 46), Грей, Спенс — Сарр (Біссума, 62), Бергвалль (Меддісон, 62) — Джонсон, Кулусевські, Вернер (Сон, 62) — Соланке

Ньюкасл Юнайтед: Дубравка — Лівраменто, Ботман (Келлі, 90), Берн, Голл — Гімараес, Тоналі, Жоелінтон — Мерфі (Віллок, 86), Ісак (Лонгстафф, 86), Гордон (Барнс, 78)

Попередження: Регілон — Берн, Жоелінтон, Ботман, Ісак